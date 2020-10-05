Ни разу не пожалела: Слава из НеАнгелов решилась на признание Виннику после Танцев со звездами 2020

Слава Каминская из НеАнгелов улетела с друзьями в Египет, но продолжала следить за перипетиями на главном паркете страны – паркете "Танцы со звездами 2020". Так, ее задел за живое вылет, а точнее -дисквалификация пары Олега Винника и Алены Шоптенко. Хореограф и певец заболели коронавирусом и в течение двух эфиров подряд пара не готовила номера, а по правилам проекта это грозит вылетом. О том, что она думает по поводу ухода из шоу любимца всех "вовчиць", Слава рассказала на странице в Instagram.

Она опубликовала эксклюзивное фото из закулисья проекта, на котором позируют вместе четыре пары, которые поменялись партнерами – экс-супруги Шоптенко и Дикусар, а также Слава с Винником. Кадр вышел задорным и атмосферным.

Артистка вспомнила, как два года назад сама покинула шоу из-за полученной травмы. Причем, полностью восстановиться ей так и не удалось.

Слава Каминская и Олег Винник, а также Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/babaslavka)

"Олег Анатольевич, добро пожаловать в команду. Танцы танцами, но, как говорила великая Верка Сердючка: "здоровье важнее". После аналогичной дисквалификации 2 года назад я ни разу не пожалела о том, что сделала выбор в пользу здоровья (которое так и не пришло в исходную стадию). Мы с вами уже танцевали на одном паркете, теперь осталось только спеть на одной сцене. Олег, Аленка, выздоравливайте! П.С. справедливости ради — если бы зрителям дали сделать свой выбор, уверена, клуб вовчиць наверняка не позволил бы такому случиться и я вместе с ними в первых рядах", - призналась певица.

Напомним, что ранее хореограф Илона Гвоздева вступилась за выбившую из шоу "Танцы со звездами 2020" пару Олега Винника и Алены Шоптенко.