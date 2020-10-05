Жодного разу не пошкодувала: Слава з НеАнгелів зважилася на зізнання Виннику після Танців з зірками 2020

Слава Камінська з НеАнгелів полетіла з друзями в Єгипет, але продовжувала стежити за перипетіями на головному майданчику країни – паркеті "Танці з зірками 2020". Так, її зачепив за живе виліт, а точніше -дискваліфікація пари Олега Винника та Олени Шоптенко. Хореограф і співак захворіли на коронавірус і протягом двох ефірів поспіль пара не готували номери, а за правилами проекту це загрожує вильотом. Про те, що вона думає з приводу вильоту з шоу улюбленця всіх "вовчиць", Слава розповіла на сторінці в Instagram.

Вона опублікувала ексклюзивне фото з закулісся проекту, на якому позують разом чотири пари, які помінялися партнерами – екс-подружжя Шоптенко і Дікусар, а також Слава з Винником. Кадр вийшов веселим і атмосферним.

Артистка згадала, як два роки тому сама покинула шоу через отримані травми. Причому, повністю відновитися їй так і не вдалося.

Слава Камінська та Олег Винник, а також Олена Шоптенко та Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/babaslavka)

"Олег Анатолійович, ласкаво просимо в команду. Танці танцями, але, як казала велика Вєрка Сердючка: "здоров'я важливіше". Після аналогічної дискваліфікації 2 роки тому я ні разу не пошкодувала про те, що зробила вибір на користь здоров'я (яке так і не прийшло в початкову стадію). Ми з вами вже танцювали на одному паркеті, тепер залишилося тільки заспівати на одній сцені. Олег, Оленка, поправляйтеся! П. З. справедливості заради — якщо б глядачам дали зробити свій вибір, впевнена, клуб вовчиць напевно не дозволив би такому статися і я разом з ними в перших рядах", - зізналася співачка.

Нагадаємо, що раніше хореограф Ілона Гвоздьова заступилася за дискваліфіковану з шоу "Танці з зірками 2020" пару Олега Винника та Олени Шоптенко.