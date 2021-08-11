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Яркая Даша Астафьева озадачила сеть: ее с трудом узнали поклонники

Автор: Styler

Даша Астафьева считает верных подписчиков в фотоблоге настощими друзьями и "своими" людьми – она часто делится с ними личными инсайтами и находит понимание и отклик. Поклонники людят ее не только за яркую внешность и таланты, но и прислушиваются к мудрым советам своей любимицы. На этот раз Даша решила поделиться домашним фотосетом в ярком образе и приоткрыть завесу над своими ритуалами красоты.

На странице в Instagram она запостила несколько красочных фото, котрые озачалили фанов – они сначала не узнали девушку на снимках.

Звезда позировала я сочном апельсиновом костюме – пиджаке-оверсайз и короткой прямой юбке. Ее волосы были уложены в пышную обемную прическу. Макияж – максимально естественный с акцентом на выразительные глаза.

"Ритуалы красоты – это в первую очередь то, что настраивает тебя на правильный лад. Заботясь о себе, становишься увереннее и круче, а значит - чувствуешь себя лучше. Кому-то для ощущения красоты нужен свежий маникюр, кому-то – яркая помада и ровный загар, еще кому-то - ухоженные и уложенные волосы. Мне - все и сразу!" - завила без стиснений Даша.

Даша Астафьева показала яркий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики знамениости заявили, что не сразу узнали ее, и отметили, что девушка выглядит просто потрясающе.

  • Не узнала сразу
  • Я тоже не узнала сразу! Молодец
  • Не узнать! Красотка
  • Шикарные волосы. Даша несравнимая
  • Огненная и крутая, яркая и сильная, красивая и стильная
  • Очень красивая
  • Кукла
  • Какая же Вы, Даша, красивая. Лицо и взгляд невероятные
  • Не узнал тебя тут
  • Прическа и макияж напомнили образ из Playboy, прямо как в те времена

Кстати, Даша Астафьева рассказала о мужчине рядом и призналась, что ее раздражает и привлекает.

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Даша Астафьева