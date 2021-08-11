Яркая Даша Астафьева озадачила сеть: ее с трудом узнали поклонники

Звезда позировала я сочном апельсиновом костюме – пиджаке-оверсайз и короткой прямой юбке. Ее волосы были уложены в пышную обемную прическу. Макияж – максимально естественный с акцентом на выразительные глаза.

"Ритуалы красоты – это в первую очередь то, что настраивает тебя на правильный лад. Заботясь о себе, становишься увереннее и круче, а значит - чувствуешь себя лучше. Кому-то для ощущения красоты нужен свежий маникюр, кому-то – яркая помада и ровный загар, еще кому-то - ухоженные и уложенные волосы. Мне - все и сразу!" - завила без стиснений Даша.

Даша Астафьева показала яркий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики знамениости заявили, что не сразу узнали ее, и отметили, что девушка выглядит просто потрясающе.