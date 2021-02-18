Яркая Санина в наряде-сетке поделилась неожиданным откровением: опуститься с небес на землю
Юлия Санина привыкла делиться с поклонниками личным. Она активно ведет соцсети и радует фанов интересным контентом. Так, рок-дива решила рассказать о своем отношении к популярным соцсетям и назвала любимую.
Юлия появилась на фото в Instagram в эффектном сетчатом наряде, украшенном стразами. Она дополнила нарядный образ свисающими серьгами с камнями.
Певица сделала аккуратную укладку с идеальными голливудскими волнами. А также необычный макияж – она усыпала алые губы мелкими блестками.
Юлия сообщила, что приобщилась к новой, набирающей популярности соцсети Clubhouse.
Юлия поделилась своими предпочтениями в Интернете (фото: instagram.com/the_hardkiss)
"Как и с любой новой соцсетью, пока чувствую полную растерянность и отрицание. Пока что я для себя объяснила это явление, как «подкасты для всех» или «разговорчики обо всем». Все же моя любимая соцсеть Instagram. Красивые картинки, люди, которые вдохновляют, тексты под настроение, каталог услуг и товаров. Фейсбук открываю намного реже, он стал тяжелым, люди чаще пишут о негативном опыте, возмущаются. Люблю почитать Фейсбук, чтобы опуститься с неба на землю. ТикТок супер редко, чтоб потанцевать или показать преображения, практически не смотрю реки. Я давно уже поставила лимит по времени на все соцсети в телефоне - отличная штука, я вам скажу! Вокруг бывает так интересно, если оторвать глаза от экрана", – дала дельный совет поклонникам певица.
Напомним, что ранее Юлия Санина в классическом соблазнительном маленьком черном платье поразила красотой.