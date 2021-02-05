Яркий макияж и татуировки: Сальма Хайек взорвала сеть роскошным телом в пикантном образе

Сальма Хайек - пожалуй, одна из самых популярных на просторах сети актрис, которая всегда найдет, чем удивить. Не так давно звезда выложила в сеть ролик, где с помощью веселого диалога пригласила к просмотру нового шоу с ее участием. А теперь решила порадовать кадрами со съемок, на которых предстала в дерзком сексуальном образе.

Сальма Хайек на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса позирует с ярким макияжем: темно-синие тени на веках, хорошо прокрашенные брови, а также бледно-розовые губы знаменитости сделали ее внешне еще более молодой. Изюминка ее лука - татуировка в виде крупных цветов, которые нанесены прямо на грудь знойной красавицы. Завершили лук очки с прозрачными стеклами. Выглядела Хайек обворожительно и дерзко, за что получила море комплиментов.

Напомним, на днях Сальма показала, как с помощью одежды можно зрительно освежить лицо. Она использовала прием с цветом блузы: черная в белый горох, она словно "подсвечивала" его изнутри, делая юным и милым. Берем на заметку!

Ранее Сальма показала стройную фигуру в купальнике.