Ярко и стильно: Лилия Ребрик покорила безупречным осенним образом

Популярная телеведущая Лилия Ребрик в любой сезон выглядит эффектно и стильно, восхищая своими шикарными образами. С приходом осени она перешла на более теплые платья и брючные костюмы.

Так, ведущая продемонстрировала яркий и трендовый осенний образ. На опубликованном в Instagram фото Лилия идет по улице в платье-миди насыщенного синего цвета с объемными рукавами. Она подчеркнула тонкую талию пояском, а также акцентировала лук массивными серьгами в тон наряду.

Завершают образ распущенные волосы и нежный макияж, а также лучезарная улыбка Ребрик.

Лилия Ребрик очаровала ярким образом в стильном синем платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Прокинулися! Усміхнулися! І вперед справи робити! А можна ... і не робити. Сьогодні, виявляється, День відкладених справ на потім. Тому лінуйтеся на здоров’я! Виявляється, це інколи навіть корисно. Але не частіть... Зізнавайтеся, часто лінуєтесь?" - поделилась с подписчиками теледива.

Фолловеры оценили эффектный аутфит Лилии и отметили, что синий цвет ей очень к лицу.

Кхм, лень матушка часто одолевает меня во многих ситуациях. Лиляяя, какое у вас красивый костюм. Синий цвет вам очень к лицу

Ліля, сьогодні ти прям вау, чесно, синій тобі дуже пасує... Сережки вогонь

Оооо, спасибі за пост, з вашого дозволу полінуюсь. Шикарно виглядаєте. Ви чарівна жінка

Красивая очень. Лиличка вам очень идёт синий цвет. Вы вообще очень милая и красивая я вами восхищаюсь.

Ліля Вам прекрасно у синьому!! Ви прекрасна !

Ліля , ви неперевершена

Красуня!

Ну дуже гарно

Яка Ви класна. Захоплююсь

Супер! Мой любимый цвет! Сегодня тоже оденусь в такой цветовой гамме! Вдохновили!

супер цвет и наряд

Напомним, Лилия Ребрик удивила суммой первого гонорара и рассказала о знаковой покупке.