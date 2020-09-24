Ярко и стильно: Лилия Ребрик покорила безупречным осенним образом

Ведущая примерила трендовое синее платье
Популярная телеведущая Лилия Ребрик в любой сезон выглядит эффектно и стильно, восхищая своими шикарными образами. С приходом осени она перешла на более теплые платья и брючные костюмы.
Так, ведущая продемонстрировала яркий и трендовый осенний образ. На опубликованном в Instagram фото Лилия идет по улице в платье-миди насыщенного синего цвета с объемными рукавами. Она подчеркнула тонкую талию пояском, а также акцентировала лук массивными серьгами в тон наряду.
Завершают образ распущенные волосы и нежный макияж, а также лучезарная улыбка Ребрик.
Лилия Ребрик очаровала ярким образом в стильном синем платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Прокинулися! Усміхнулися! І вперед справи робити! А можна ... і не робити. Сьогодні, виявляється, День відкладених справ на потім. Тому лінуйтеся на здоров’я! Виявляється, це інколи навіть корисно. Але не частіть... Зізнавайтеся, часто лінуєтесь?" - поделилась с подписчиками теледива.
Фолловеры оценили эффектный аутфит Лилии и отметили, что синий цвет ей очень к лицу.
Напомним, Лилия Ребрик удивила суммой первого гонорара и рассказала о знаковой покупке.