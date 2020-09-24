Яскраво і стильно: Лілія Ребрик підкорила бездоганним осіннім образом

Ведуча приміряла трендове синє плаття
Популярна телеведуча Лілія Ребрик в будь-який сезон виглядає ефектно і стильно, захоплюючи своїми розкішними образами. З приходом осені вона перейшла на більш теплі сукні та брючні костюми.
Так, ведуча продемонструвала яскравий і трендовий осінній образ. На опублікованому в Instagram фото Лілія йде по вулиці в сукні-міді насиченого синього кольору з об'ємними рукавами. Вона підкреслила тонку талію пояском, а також акцентувала лук масивними сережками в тон наряду.
Завершують образ розпущене волосся і ніжний макіяж, а також промениста посмішка Ребрик.
Лілія Ребрик зачарувала яскравим образом в стильній синій сукні (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Прокинулися! Усміхнулися! І вперед справи робити! А можна ... і не робити. Сьогодні, виявляється, День відкладених справ на потім. Тому лінуйтеся на здоров'я! Виявляється, це інколи навіть корисно. Але не частіть... Зізнавайтеся, часто лінуєтесь?" - поділилася з підписниками теледіва.
Фолловери оцінили ефектний аутфит Лілії і зазначили, що синій колір їй дуже до лиця.
Нагадаємо, Лілія Ребрик здивувала сумою першого гонорару і розповіла про знакову купівлю.