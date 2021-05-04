В ярком боди и сапогах: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила подтянутой фигурой

Дженнифер Лопес обожает соблазнительные образы, которые отлично подходят к ее подтянутому телу. В этот раз звезде поп-сцены подобрали для выступления боди в ярких оттенках: желтом, фиолетовом, розовом и зеленом, украшенное черной окантовкой. Дополнили лук высокие черные сапоги и широкое колье. Последний штрих - высокий конский хвост и выразительный макияж.

Дженнифер Лопес, как всегда, безупречна (фото: instagram.com/jlo)

В таком наряде подтянутое и соблазнительное тело 51-летней певицы выглядело особенно выигрышно. Тонкая талия, упругие ягодицы, роскошные бедра и грудь - все это Дженнифер постаралась показать в галерее, выложив себя с разных ракурсов.

По признаниям фанатов, которые сразу же засыпали Лопес комплиментами, она выглядела просто фантастически. Что ж, Лопес достойна восхищения!