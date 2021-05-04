В ярком боди и сапогах: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила подтянутой фигурой

Дженнифер Лопес вернулась к активной гастрольной жизни. А также к многочисленным постам в соблазнительных концертных образах.
Несколько часов назад на странице звезды появился новый пост, который просто взорвал сеть. Дженнифер примерила боди сочных оттенков, которое сделало ее фигуру просто совершенной.
Дженнифер Лопес обожает соблазнительные образы, которые отлично подходят к ее подтянутому телу. В этот раз звезде поп-сцены подобрали для выступления боди в ярких оттенках: желтом, фиолетовом, розовом и зеленом, украшенное черной окантовкой. Дополнили лук высокие черные сапоги и широкое колье. Последний штрих - высокий конский хвост и выразительный макияж.
В таком наряде подтянутое и соблазнительное тело 51-летней певицы выглядело особенно выигрышно. Тонкая талия, упругие ягодицы, роскошные бедра и грудь - все это Дженнифер постаралась показать в галерее, выложив себя с разных ракурсов.
По признаниям фанатов, которые сразу же засыпали Лопес комплиментами, она выглядела просто фантастически. Что ж, Лопес достойна восхищения!
Напомним, недавно певица пережила непростой период расставания с Алексом Родригесом. И теперь ищет утешения в компании другого экс-возлюбленного.