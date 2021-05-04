У яскравому боді і чоботях: 51-річна Дженніфер Лопес захопила підтягнутою фігурою

Дженніфер Лопес обожнює спокусливі образи, які відмінно пасують до її підтягнутого тіла. Цього разу зірці поп-сцени підібрали для виступу боді в яскравих відтінках: жовтому, фіолетовому, рожевому і зеленому, прикрашене чорною окантовкою. Доповнили лук високі чорні чоботи і широке кольє. Останній штрих - високий кінський хвіст і виразний макіяж.

Дженніфер Лопес, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/jlo)

У такому вбранні підтягнуте і спокусливе тіло 51-річної співачки виглядало особливо виграшно. Тонка талія, пружні сідниці, розкішні стегна і груди - все це Дженніфер постаралася показати в галереї, виклавши себе з різних ракурсів.

За зізнаннями фанатів, які відразу ж засипали Лопес компліментами, вона виглядала просто фантастично. Що ж, Лопес гідна захоплення!