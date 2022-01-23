Родила суррогатная мать: подробности о первом ребенке Приянки Чопры и Ника Джонаса

Как отмечает издание, малышка появилась на свет в прошлое воскресенье, 16 января. И это случилось на 12 недель раньше срока, то есть фактически на шестом месяце беременности, что весьма тревожно.

Поскольку малышка родилась намного раньше срока (она должна была появиться на свет в апреле), ей придется оставаться в больнице до тех пор, пока все показатели не будут в норме. Судя по всему, об этом говорили Приянка и Ник, отмечая в сообщении, что им нужно время, чтобы сосредоточиться на семье.

Пара давно хотела завести ребенка, но их напряженные рабочие графики не позволяли реализовать мечту, отметил инсайдер британского издания Daily Mail. Так что проблема была не в здоровье актрисы.

"У Приянки нет никаких проблем с фертильностью, мешающих ей родить ребенка, но сейчас ей 39 лет и напряженный рабочий период. Поэтому они пошли по пути суррогатного материнства. Это пятая суррогатная беременность этой женщины. Они познакомились с ней, и она им очень понравилась", - поведал источник.

Малышка и суррогатная мать в настоящее время находятся в больнице в Калифорнии, а Ник и Приянка ждут, когда ребенок будет достаточно здоров, чтобы переехать в больницу в Лос-Анджелесе, - сообщил инсайдер.

Напомним, 39-летняя Приянка Чопра и 29-летний Ник Джонас познакомились в начале 2018 года и уже через два месяца отношений, в июле, решили сыграть свадьбу. Пару не смутили ни разные бэкграунды, ни 10-летняя разница в возрасте. Свадьба проходила в Индии во дворце Умайд-Бхаван.

Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями (фото: instagram.com/priyankachopra)