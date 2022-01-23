Народила сурогатна мати: подробиці про першу дитину Пріянки Чопри і Ніка Джонаса

Як зазначає видання, малятко з'явилося на світ минулої неділі, 16 січня. І це сталося на 12 тижнів раніше терміну, тобто фактично на шостому місяці вагітності, що вельми тривожно.

Оскільки малятко народилася набагато раніше терміну (вона повинна була з'явитися на світ в квітні), їй доведеться залишатися в лікарні до тих пір, поки всі показники не будуть в нормі. Судячи з усього, про це говорили Пріянка і Нік, відзначаючи в повідомленні, що їм потрібен час, щоб зосередитися на родині.

Пара давно хотіла завести дитину, але їх напружені робочі графіки не дозволяли реалізувати мрію, зазначив інсайдер британського видання Daily Mail. Так що проблема була не в здоров'ї актриси.

"У Пріянки немає ніяких проблем з фертильністю, що заважають їй народити дитину, але зараз їй 39 років і напружений робочий період. Тому вони пішли шляхом сурогатного материнства. Це п'ята сурогатна вагітність цієї жінки. Вони познайомилися з нею, і вона їм дуже сподобалася", - повідало джерело.

Малятко і сурогатна мати в даний час знаходяться в лікарні в Каліфорнії, а Нік і Пріянка чекають, коли дитина буде досить здорова, щоб переїхати в лікарню в Лос-Анджелесі, - повідомив інсайдер.

Нагадаємо, 39-річна Пріянка Чопра і 29-річний Нік Джонас познайомилися на початку 2018 року і вже через два місяці відносин, в липні, вирішили зіграти весілля. Пару не збентежили ні різні бекграунди, ні 10-річна різниця у віці. Весілля проходило в Індії в палаці Умайд-Бхаван.

Пріянка Чопра і Нік Джонас вперше стали батьками (фото: instagram.com/priyankachopra)