Родители Остапчука и Горняк впервые встретились в день свадьбы: трогательные фото

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк состоится в четверг, 15 октября - влюбленные после церемонии в ЗАГСе отметят торжественное событие в ресторане в загородном комплексе под Киевом на берегу Днепра.

Примечательно, что день бракосочетания стал не только датой рождения их новой семьи, но и впервые позволил родителям жениха и невесты познакомиться друг с другом. Об этом признался шоумен в своем Instagram, опубликовав в stories трогательные фото со встречи.

Родители молодоженов приехали к ним домой утром, чтобы поздравить и подсобить в приготовлениях к церемонии бракосочетания, а также помочь "навести красоту" невесте.

Ни мама с папой Владимира, ни мама с отчимом Кристины до сих пор не встречались.

"Первое знакомство наших родителей", - подписал ведущий кадр, на котором счастливые родители "позируют" на кухне.

Родители Владимира Остапчука и Кристины Горняк впервые познакомились в день свадьбы (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Также Остапчук устроил для своих подписчиков шутливый опрос, поинтересовавшись, отдать ли паспорт будущей теще, и предложил варианты ответа.

Родители Владимира Остапчука и Кристины Горняк впервые встретились (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что пара планировала до этого обменяться кольцами и узаконить отношения раньше, однако влюбленным пришлось перенести дату свадьбы из-за болезни коронавирусом.

Теперь же, справившись с коварным вирусом, Остапчук и Горняк наконец отгуляют свадьбу, которую проведут в кругу близких - на торжество пригласили 45 человек.

Ранее мы писали о том, что нумеролог раскрыла будущее брака Остапчука и его возлюбленной.

Напомним также, что Владимир Остапчук накануне свадьбы высказался о детях и отношениях с экс-супругой.