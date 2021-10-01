Роковая женщина: Леся Никитюк ошеломила сексапильной фигурой в экстра-мини

Она позировала перед камерой в блестящем красном мини-платье с глубоким декольте и обнаженной спиной, а также туфлях со шнуровкой на шпильке. Сексапильный аутфит удачно подчеркнул шикарные формы Леси и ее просто-таки бесконечные ножки. Завершает образ пышная укладка и макияж с акцентом на глаза.

Никитюк запечатлена на фоне красного дивана в виде губ, а на стене рядом была неоновая надпись "Кохай". Ведущая страстно и томно глядит прямо в объектив камеры.

В качестве подписи звезда оставила лишь смайлики в виде трех красных сердечек.

Леся Никитюк восхитила роскошной фигурой в красном мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки вызвали фурор среди пользователей сети и они засыпали Лесю восхищенными комплиментами. Некоторые даже сравнили ее с известной актрисой Шэрон Стоун.