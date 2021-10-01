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Роковая женщина: Леся Никитюк ошеломила сексапильной фигурой в экстра-мини

Автор: Марина Настевич

Телеведущая Леся Никитюк не упускает возможности продемонстрировать свои длинные ноги и стройную фигуру. Модельные параметры звезды позволяют ей носить весьма соблазнительные наряды - как, например, ультракороткое красное платье.

Горячими кадрами в эффектном наряде Леди Ле поделилась в Instagram.

Она позировала перед камерой в блестящем красном мини-платье с глубоким декольте и обнаженной спиной, а также туфлях со шнуровкой на шпильке. Сексапильный аутфит удачно подчеркнул шикарные формы Леси и ее просто-таки бесконечные ножки. Завершает образ пышная укладка и макияж с акцентом на глаза.

Никитюк запечатлена на фоне красного дивана в виде губ, а на стене рядом была неоновая надпись "Кохай". Ведущая страстно и томно глядит прямо в объектив камеры.

В качестве подписи звезда оставила лишь смайлики в виде трех красных сердечек.

Леся Никитюк восхитила роскошной фигурой в красном мини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки вызвали фурор среди пользователей сети и они засыпали Лесю восхищенными комплиментами. Некоторые даже сравнили ее с известной актрисой Шэрон Стоун.

  • Lady in red
  • Очень здесь красивая
  • Брітні Спірс нервово курить
  • Леся ти бомба
  • Богиня
  • Шо красиво то красиво, молодец
  • Императрица
  • Леся, ти красуня неймовірна!!!
  • Вау!!! Ну просто сногсшибательна!
  • Огонь девочка
  • Бомба ракета
  • Украинская Шерон Стоун! Ух и ноги

Ранее мы писали, что Леся Никитюк заинтриговала впечатляющим утренним сюрпризом.

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Леся Никитюк