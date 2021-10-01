Фатальна жінка: Леся Нікітюк приголомшила сексапільною фігурою в екстра-міні

Вона позувала перед камерою в блискучій червоній міні-сукні з глибоким декольте і оголеною спиною, а також туфлях зі шнурівкою на шпильці. Сексапільний аутфіт вдало підкреслив шикарні форми Лесі і її просто-таки нескінченні ніжки. Завершує образ пишна укладка і макіяж з акцентом на очі.

Нікітюк зображена на тлі червоного дивана у вигляді губ, а на стіні поруч був неоновий напис "Кохай". Ведуча пристрасно і млосно дивиться прямо в об'єктив камери.

В якості підпису зірка залишила лише смайлики у вигляді трьох червоних сердечок.

Леся Нікітюк захопила розкішною фігурою в червоному міні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки викликали фурор серед користувачів мережі і вони засипали Лесю захопленими компліментами. Деякі навіть порівняли її з відомою актрисою Шерон Стоун.