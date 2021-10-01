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Фатальна жінка: Леся Нікітюк приголомшила сексапільною фігурою в екстра-міні

Автор: Марина Настевич

Телеведуча Леся Нікітюк не упускає можливості продемонструвати свої довгі ноги і струнку фігуру. Модельні параметри зірки дозволяють їй носити вельми спокусливі вбрання - як, наприклад, ультракоротке червоне плаття.

Гарячими кадрами в ефектному вбранні леді Ле поділилася в Instagram.

Вона позувала перед камерою в блискучій червоній міні-сукні з глибоким декольте і оголеною спиною, а також туфлях зі шнурівкою на шпильці. Сексапільний аутфіт вдало підкреслив шикарні форми Лесі і її просто-таки нескінченні ніжки. Завершує образ пишна укладка і макіяж з акцентом на очі.

Нікітюк зображена на тлі червоного дивана у вигляді губ, а на стіні поруч був неоновий напис "Кохай". Ведуча пристрасно і млосно дивиться прямо в об'єктив камери.

В якості підпису зірка залишила лише смайлики у вигляді трьох червоних сердечок.

Леся Нікітюк захопила розкішною фігурою в червоному міні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки викликали фурор серед користувачів мережі і вони засипали Лесю захопленими компліментами. Деякі навіть порівняли її з відомою актрисою Шерон Стоун.

  • Lady in red
  • Дуже тут красива
  • Брітні Спірс нервово курить
  • Леся ти бомба
  • Богиня
  • Шо красиво то красиво, молодець
  • Імператриця
  • Леся, ти красуня неймовірна!!!
  • Вау!!! Ну просто карколомна!
  • Вогонь дівчинка
  • Бомба ракета
  • Українська Шерон Стоун! Ух і ноги

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк заінтригувала вражаючим ранковим сюрпризом.

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Леся Нікітюк