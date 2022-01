Романтичный Потап в Мексике признается в любви Каменских словами из чужой песни

Так, на страничке певцы появился трогательный пляжный кадр, на котором муж заключил ее в крепкие объятия. На певице – прозрачный легкий кроп-топ с "пятнистым" принтом . Легкие черные свободные палаццо на резинке и вязанный рюкзак на плечах стали часть органичного курортного лука звезды.

Потап и Настя поделилась романтиным фото на пляже (фото: instagram.com/kamenskux)

В подписи Настя отметила мужа и оставила смайл-сердце в знак любви.

Потап в долгу не остался и показал селфи с любимой второй половинкой. В кадр попал пикантный момент, когда топ певицы "подскочил" вверх, обнажив ее бюст в леопардовом лифе от купальника.

Рэпер решил подписать кадр на английском языке и использовал в тексте название песни Селены Гомес - love you like a love song (люблю тебя, как песню о любви – перевод редактора).

Потап показал романтику с женой (фото instagram.com/realpotap)

"We keep it calm and easy, love you like a love song, baby" (Мы спокойны и умиротворены, люблю тебя, как песню о любви, детка – перевод редактора), - обратился Потап к Насте.

Поклонники не оставили влюбленных без комплиментов.