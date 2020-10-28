Роскошная штука: Сергей Притула сделал честное признание

Ведущий, шоумен и политик Сергей Притула не раз дарил свой голос героям мультфильмов. К Международному дню анимации, который отмечают 28 октября, он поделился впечатлениями от озвучки анимационных персонажей и рассказал, как на это реагирует его дочь Соломия.

По словам ведущего "Хто зверху?" и "Дети против звезд" на Новом канале, от этого вида деятельности он получает колоссальное удовольствие. И с радостью наблюдает за своей дочерью, которая всегда весело смеется, когда видит, как мультяшные герои говорят голосом папы.

"Мультики озвучиваю с огромным удовольствием. Это такая роскошная штука, возможность оставить свой след в истории. Некоторые мультфильмы я озвучивал, когда еще у меня не было дочери. А сейчас пересматриваем их вместе, и малая смеется, потому что там, например, кролик Бигфут и другие герои говорят папиным голосом", - признается он.

Отметим, что Притула озвучил кролика Снежка в обеих частях мультика "Секреты домашних животных", который имел большой успех у зрителей. А также - Нестора Летописца в украинском мультфильме "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" и тролля Орма в "Снежной Королеве".

Сергей Притула (фото: пресс-служба Нового канала)

Сергей признался, что и в дальнейшем планирует сотрудничество со студиями озвучки, и подарит свой голос еще нескольким персонажам.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк откровенно высказалась о Притуле.