Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм стали родителями второй раз

В июне 2017-го года британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный, голливудский актер Джейсон Стетхэм, впервые стали родителями. У звездной пары родился сын Джек Оскар.

А в прошлом году Роузи объявила, что она ждет второго ребенка. Подробности 34-летняя звезда не раскрывала, а потому информации, когда малыш появится на свет, не было.

И вот в минувшие выходные мир облетела новость: у пары родилась дочь. Сами родители ее пока что официально не подтвердили.