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Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем стали батьками вдруге

Автор: RBC.UA

У червні 2017-го року британська супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі і її коханий, голлівудський актор Джейсон Стетхем, вперше стали батьками. У зоряної пари народився син Джек Оскар.

А в минулому році Роузі оголосила, що вона чекає другу дитину. Подробиці 34-річна зірка не розкривала, а тому інформації, коли малюк з'явиться на світ, не було.

І ось в минулі вихідні світ облетіла новина: у пари народилася дочка. Самі батьки її поки що офіційно не підтвердили.

Повідомлення про поповнення в знаменитому сімействі з'явилося 4 лютого. Модель і колишній "ангел" Victoria's Secret, як повідомив ряд західних видань, стала мамою дівчинки. Щаслива подія сталася в Лондоні ще раніше, як запевняли ЗМІ. Просто батьки хотіли насолодитися спокоєм і першими днями з новонародженою без надмірної уваги преси.

Роузі Хантінгтон-Уатлі народила дочку (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем познайомилися ще в 2010-му і практично відразу зійшлися. Пара вважає за краще тихе сімейне життя, зайвий раз не афішуючи її. На сторінці моделі рідко з'являються сімейні фото, а у Джейсона і зовсім робочий аккаунт.

Раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповідати, який Джейсон Стетхем батько, а також про материнство і секрети краси.

Також ми писали, що Кім Кардашьян і Каньє Уест посварилися через дітей.

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Джейсон СтетхэмРоузі Хантінгтон-УайтліШоу-бізнес