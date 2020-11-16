Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, как относится к любовным сценам с участием Стетхэма: я не ревную

Роузи Хантингтон-Уайтли обожает общаться с фанатами посредством сети Instagram. Звезда регулярно устраивает в своих сториз рубрику вопрос-ответ, где честно рассказывает об уходе, новинках в мире моды и косметики, а также быте и личной жизни.

Роузи ответила на вопросы фанатов (фото: instagram.com/rosiehw)

В этот раз британская модель ответила на несколько вопросов о своем возлюбленном Джейсоне Стетхэме. Так, по словам 33-летней знаменитости, ее мужчину отличают такие качества, как честность, отличное чувство юмора, позитивный взгляд на мир, амбициозность, дальновидность, сердечность, человечность, целостность, хорошие манеры и подлинность. Именно такой ответ она дала на вопрос, что она ценит в людях, сопроводив его совместным фото с голливудским актером.

Также Роузи честно призналась, как реагирует на любовные сцены с участием других женщин. "Ты не ревнуешь, когда видишь, как Джейсон целуется с другими женщинами в сценах для фильмов? Люблю вас обоих", - написала одна из фанаток. "М-м-м… Нет", - ответила Хантингтон-Уайтли, сделав вид, что задумалась на минутку.

Напомним, ранее модель призналась, что мечтает родить еще детей своему мужчине.