Роузі Хантінгтон-Уайтлі розповіла, як ставиться до любовних сцен за участю Стетхема: я не ревную

Роузі Хантінгтон-Уайтлі обожнює спілкуватися з фанатами за допомогою мережі Instagram. Модель регулярно влаштовує в своїх сторіз рубрику питання-відповідь, де чесно розповідає про бьюті-рутину, новинки в світі моди і косметики, а також побут і особисте життя.

Роузі відповіла на питання фанатів (фото: instagram.com/rosiehw)

Цього разц британська модель відповіла на кілька запитань про свого коханого Джейсона Стетхэма. Так, за словами 33-річної знаменитості, її чоловіка відрізняють такі якості, як чесність, відмінне почуття гумору, позитивний погляд на світ, амбіційність, далекоглядність, щирість, людяність, цілісність, хороші манери і справжність. Саме таку відповідь дала на питання, що вона цінує в людях, супроводивши її спільним фото з голлівудським актором.

Також Роузі чесно зізналася, як реагує на любовні сцени за участю інших жінок. "Ти не ревнуєш, коли бачиш, як Джейсон цілується з іншими жінками в сценах фільмів? Люблю вас обох", - написала одна з фанаток. "М-м-м... Ні", - відповіла Хантінгтон-Уайтлі, зробивши вигляд, що задумалась на хвильку.

Нагадаємо, раніше модель зізналася, що мріє народити ще дітей своєму чоловікові.