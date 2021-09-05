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В розовом платье и тиаре: Тарас Цымбалюк ошеломил эпатажным фотосетом

Автор: Марина Настевич

Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша", "Крепостная" и "Вскрытие покажет" шокировал поклонников своей новой фотосессией, в которой предстал в совершенно неожиданном образе.

Эпатажными кадрами артист поделился на своей странице в Instagram.

На фото брутальный Цымбалюк предстал в нежном розовом мини-платье, массивных серьгах-висюльках и с жемчужным ожерельем на шее. А на голове у актера красуется тиара, как у королевы красоты. На ногах у Тараса кроссовки, а в зубах зажата сигарета. Кроме того, он накрасил губы красной помадой.

"Первая часть фото", - подписал неожиданные кадры артист.

Тарас Цимбалюк поразил съемкой в женском образе (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Яркий образ Тараса впечатлил его звездных коллег.

"О май гат! Шокував! Але сексі", - написала Ольга Сумская.

А Даниэль Салем признался, что и сам хотел бы сняться в подобной фотосессии.

"Aaaaaaaaaaa! Я такую же хотел фотосессию! Класс! Очень круто, бро!" - отметил ведущий.

Пользователи сети также принялись делиться впечатлениями от увиденного в комментариях. Большинству снимки понравились и они оценили смелость Цымбалюка.

  • Божееее! Ти прекрасний!
  • Дівчинка Тарасія
  • А в чому концепт фотосесії?
  • З такою дамою на вулиці не страшно, бо можна удвох розкидати цілу компанію
  • Красота страшная сила
  • Зефірка брутальна
  • Сексі леді
  • Супер!
  • Яка ципочка
  • Обняла. Стільки сміливості і хисту
  • Сміливо і красиво!!!
  • Принцеса
  • Дєвушка, а, дєвушка, а как вас зовут?
  • Дуже неочікувано, а такий няшка

Ранее мы писали, что актер Тарас Цымбалюк женился на визажистке по имени Тина.

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Тарас Цымбалюк