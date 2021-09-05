У рожевій сукні та тіарі: Тарас Цимбалюк приголомшив епатажним фотосетом

На фото брутальний Цимбалюк постав у ніжній рожевій міні-сукні, масивних сережках-висюльках і з перловим намистом на шиї. А на голові у актора красується тіара, як у королеви краси. На ногах у Тараса кросівки, а в зубах затиснута сигарета. Крім того, він нафарбував губи червоною помадою.

"Перша частина фото", - підписав несподівані кадри артист.

Тарас Цимбалюк вразив зйомкою в жіночому образі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Яскравий образ Тараса вразив його зіркових колег.

"О май гат! Шокував! Але сексі", - написала Ольга Сумська.

А Даніель Салем зізнався, що і сам хотів би знятися в подібній фотосесії.

"Aaaaaaaaaaa! Я таку ж хотів фотосесію! Класно! Дуже круто, бро!" - зазначив ведучий.

Користувачі мережі також почали ділитися враженнями від побаченого в коментарях. Більшості знімки сподобалися і вони оцінили сміливість Цимбалюка.