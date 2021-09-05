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У рожевій сукні та тіарі: Тарас Цимбалюк приголомшив епатажним фотосетом

Автор: Марина Настевич

Український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна" і "Розтин покаже" шокував шанувальників своєю новою фотосесією, в якій постав у абсолютно несподіваному образі.

Епатажними кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

На фото брутальний Цимбалюк постав у ніжній рожевій міні-сукні, масивних сережках-висюльках і з перловим намистом на шиї. А на голові у актора красується тіара, як у королеви краси. На ногах у Тараса кросівки, а в зубах затиснута сигарета. Крім того, він нафарбував губи червоною помадою.

"Перша частина фото", - підписав несподівані кадри артист.

Тарас Цимбалюк вразив зйомкою в жіночому образі (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Яскравий образ Тараса вразив його зіркових колег.

"О май гат! Шокував! Але сексі", - написала Ольга Сумська.

А Даніель Салем зізнався, що і сам хотів би знятися в подібній фотосесії.

"Aaaaaaaaaaa! Я таку ж хотів фотосесію! Класно! Дуже круто, бро!" - зазначив ведучий.

Користувачі мережі також почали ділитися враженнями від побаченого в коментарях. Більшості знімки сподобалися і вони оцінили сміливість Цимбалюка.

  • Боже! Ти прекрасний!
  • Дівчинка Тарасія
  • А в чому концепт фотосесії?
  • З такою дамою на вулиці не страшно, бо можна удвох розкидати цілу компанію
  • Краса страшна сила
  • Зефірка брутальна
  • Сексі леді
  • Супер!
  • Яка ципочка
  • Обіймаю. Стільки сміливості і хисту
  • Сміливо і красиво!!!
  • Принцеса
  • Дєвушка, а, дєвушка, а як вас звати?
  • Дуже неочікувано, а такий няшка

Раніше ми писали, що актор Тарас Цимбалюк одружився на візажистці на ім'я Тіна.

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Тарас Цымбалюк