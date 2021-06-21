В рубашке на голое тело: полуобнаженная Барбара Палвин восхитила фигурой

Барбара надела ярко-красную рубашку прямо на голое тело, а для большего эффекта расстегнула верхние пуговицы. Дополняют образ только черные стринги и золотая цепочка. Модель сидит на полу перед зеркалом, принимая соблазнительные позы.

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Веселимся на бэкстейдже", - написала знаменитая красавица и отметила стилиста по волосам, который работал над ее образом. Для чего была проведена съемка, девушка не сказала. Так что поклонников вскоре ожидает новый сюрприз от супермодели.

Напомним, Барбара была одним из "ангелов" Victoria’s Secret. Но девушка так и не вышла на подиум знаменитого бренда в новом звании - сначала шоу отменили из-за скандала, а после из-за пандемии. Тем не менее, она успела прославиться как одна из самых необычных моделей бренда. Дело в том, что Барабара изначально отличалась от остальных коллег своими параметрами. Тем не менее, именно за пышные формы модель и полюбили поклонники.