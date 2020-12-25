Как рукой снимет: Лилия Ребрик рассказала, что делать, если все бесит

Лилия Ребрик на днях сделала трогательное признание в любви мужу Андрею Дикому. Она поздравила его с годовщиной свадьбы. Семейная пара вместе уже целых 9 лет.

А теперь украинская ведущая готовится к Новому году. Год Быка, который наступит совсем скоро, Лилия хочет отметить так, чтобы вызвать у его "хозяина" симпатию.

"Скласти списки подарунків, поїхати на шопінг або/і знайти час на онлайн-шопінг, зйомки, ефіри, репетиції, придумати вбрання всій родині для сімейної новорічної вечірки, скласти меню і список продуктів, спробувати приготувати нові страви (бо символ 2021 - Бик - ще той консерватор, експериментів у новорічну ніч не любить!)", - написала Лилия свой список дел.

Она сказала, что прекрасно представляет, что у всех, не у одной нее, голова идет кругом, последние дни перед праздником волшебные, но также они эмоционально утомительные и бешеные.

Побыть наедине с собой - и ничего "не бесит" (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Як я витримую!? Ніяк! Насправді маю маленький "прийом". Коли я вже відчуваю, як-то кажуть, що все - я "на прєдєлє", мить - і вибухну, то я усамітнююсь (це мегаважливо у такі ситуації!). Зазвичай просто сідаю в своє авто, рахую до 10 (золоте правило, рятувало не раз від лиха), закриваю очі, концентруюсь на вдиху-видиху. Це така собі міні-медитація! За 5 хвилин - гнів, втома і оце "все бісить" - як рукою знімає! Дбайте про себе, не забувайте про психічне здоров’я і будьте завжди добрими", - написала Ребрик.

Раньше Лилия Ребрик устроила зажигательные танцы в спортивных штанах - и выставила их в свою соцсеть. Лилия решила показать, на что способна бывшая гимнастка.