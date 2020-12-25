Як рукою зніме: Лілія Ребрик розповіла, що робити, якщо все бісить

Лілія Ребрик днями сделала зворушливе зізнання в любові чоловіка Андрія Дикого. Вона привітала його з річницею весілля. Сімейна пара разом вже цілих 9 років.

А тепер українська ведуча готується до Нового року. Рік Бика, який настане зовсім скоро, Лілія хоче відзначити так, щоб викликати у його "господаря" симпатію.

"Скласти списки подарунків, поїхати на шопінг або/і знайти годинку на онлайн-шопінг, зйомки, ефіри, репетиції, придумати вбрання всій родині для сімейної новорічної вечірки, скласти меню і список продуктів, спробувати приготувати нові страви (бо символ 2021 - Бик - ще тієї консерватор, експериментів у новорічну ніч не любити!)", - написала Лілія свій список справ.

Вона сказала, що прекрасно уявляє, що у всіх, не в однієї неї, голова йде обертом, останні дні перед святом чарівні, але також вони емоційно стомлюючі і скажені.

Побути наодинці з собою - і нічого "не дратує" (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Як я витримую!? Ніяк! Насправді травня маленький "прийом". Коли я вже відчуваю, як-то кажуть, що все - я "на прєдєлє", мить - і вибухну, то я усамітнююсь (це мегаважливо у такі ситуації!). Зазвичай просто сідаю в своє авто, рахую до 10 (золоте правило, не раз рятувало від лиха), закриваю очі, концентруюсь на вдиху-видиху. Це така собі міні-медитація! За 5 хвилин - гнів, втома і оце "все бісить" - як рукою знімає! Дбайте про себе, не забувайте про психічне здоров'я і будьте завжди добрими", - написала Ребрик.

Раніше Лілія Ребрик влаштувала запальні танці в спортивних штанах і виставила їх в свою соцмережу. Лілія вирішила показати, на що здатна колишня гімнастка.