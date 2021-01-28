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Русалка: загорелая Джамала восхитила фанатов снимками в одном купальнике в райском местечке

Автор: Lite

Украинская певица Джамала не скрывает: ей, дважды маме, за свою фигуру пришлось побороться. Отказ от сладостей и диета даже на отдыхе сделали свое дело - теперь Джа может смело позировать в купальнике на отдыхе.

Для тех, у кого тоже стоит вопрос похудения, Джамала рассекретила свою диету: никаких газированных напитков, алкоголя и копченых продуктов. Чем питается певица, можно увидеть тут.

Результат правильного питания - Джамала в отличной форме. Она запостила снимки из солнечного Египта, настоящее райское местечко с бирюзовой водой. Джамала позирует в воде и на берегу моря, щурясь от ярких солнечных лучей.

Фанаты оценили отличную фигуру Джамалы: хоть она, по ее собственному признанию, еще на грудном вскармливании, выглядит певица шикарно. А загорелая кожа отлично контрастирует с яркими цветами песка и воды.

"Ще один неймовірний день з мого життя", - написала певица под снимками.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

  • Райское местечко
  • Тоже хочу на море, выглядите шикарно
  • Русалочка Джа!

Напомним, что Джамала отдыхала в Египте со своими сыновьями: еще больше фото с отпуска певицы можно увидеть здесь: Джа с малышами купались, загорали и любовались морскими жителями.

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Новости Украины певецотдыхДжамала