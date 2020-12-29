Руслана показала архивные фото со свадьбы 25 лет назад: любовь может быть неземной

Украинская певица Руслана показала раритетные фото со своим мужем Александром Ксенофонтовым. Дело в том, что пара поженилась 25 лет назад и звезда решила вспомнить этот романтический день чудесными снимками.
47-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с супругом. Они сделаны 25 лет назад в черно-белом цвете. На них Руслана предстаёт совсем юной и немного наивной.
"Сегодня 25 лет, как мы с @oleksandrksenofontov поженились. 25 лет пролетели, как мгновение. Любовь действительно может быть неземной", - нежно описала кадры Руслана.
В комментариях подписчики певицы сделали ей массу комплиментов и отметили, что она очень мало поменялась внешне с возрастом.
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