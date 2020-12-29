Руслана показала архівні фото з весілля 25 років тому: кохання може бути неземним

Українська співачка Руслана показала раритетні фото зі своїм чоловіком Олександром Ксенофонтовим. Справа в тому, що пара одружилася 25 років тому і зірка вирішила згадати цей романтичний день чудовими знімками.
47-річна виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії з чоловіком. Вони зроблені 25 років тому в чорно-білому кольорі. На них Руслана постає зовсім юною і трохи наївною.
"Сьогодні 25 років, як ми з @oleksandrksenofontov одружилися. 25 років пролетіли, як мить. Кохання може бути неземним", - ніжно описала кадри Руслана.
В коментарях підписники співачки зробили їй масу компліментів і відзначили, що вона дуже мало змінилася зовні з віком.
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