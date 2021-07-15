Я рыдал от счастья: Никита Добрынин рассказал о рождении сына

Жена экс-"Холостяка 9" Никиты Добрынина Дарья Квиткова во вторник, 13 июля родила любимому сына, который стал первенцем для обоих родителей. Пара уже рассекретила редкое имя малыша , а новоиспеченный отец рассказал, как проходили сами роды и поделился первыми эмоциями после рождения сына.

Телеведущий признался СТБ , что совершенно не волновался перед родами, ведь они с супругой хорошо подготовились к этому событию.

По словам Никиты, они даже к родам старались относиться легко.

"Не было страшно абсолютно. Единственное, волновался за Дашу, чтобы все прошло хорошо. Но мы с ней на все 100 % были готовы к рождению ребенка. Очень много читали и узнавали о родах. Отнеслись к этому периоду нашей жизни легко. И мне кажется, это правильный подход. Роды - очень сложный процесс для женщины. И если его можно как-то скрасить, например, танцами, есть силы и настроение, я считаю, это прекрасно. Делал Даше массаж, а в перерывах даже успевали снимать тик-токи", - поделился Добрынин.

Что касается первой встречи с сыном - эмоции били через край.

"Я не могу передать словами эти ощущения! Писал в Инстаграме и еще раз повторюсь: это самый счастливый день в моей жизни. Когда увидел сына впервые, я не то, что плакал, я рыдал от счастья. Это чудо! Если есть люди, которые сомневаются в чудесах, я точно могу сказать, что они существуют и происходят каждый день", - признался счастливый отец сыночка.

Мужчина добавил, что они с Дашей получили очень много поздравлений и цветов.

А в разделе сториз своего Instagram Никита поделился эмоциональными фото и видео ночи, когда родился малыш Лев, и первого утра втроем.

Никита Добрынин и Даша Квиткова вместе с новорожденным сыном (фото: instagram.com/nikitadobrynin)