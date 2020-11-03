Дерзкая красотка: 15-летняя дочь Оли Поляковой удивила новым цветом волос

Маша Полякова не так уж часто радует своих фанатов свежими снимками, зато если что постит - то по делу: вдохновить стильным луком, спросить, как дела, или просто показать новый стиль. Недавно Маша в своем Instagram показала, что к холодам она готова: девушка позирует в свитшоте с принтом, бейсболке под капюшоном и трендовом широкополом пальто, широкие штаны и стильные кроссовки дополняют образ.

На этот раз Маша показала свой новый цвет волос - дочь Оли Поляковой запостила в сворис снимок, на селфи у девушки рыжие волосы, она шлет всем поцелуй и просит проголосовать, как фооловерам ее преображение.

Дочь Оли Поляковой Маша экспериментирует с внешностью (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

Напомним, что старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша не скрывает свою личную жизнь, девушка встречается с молодым человеком по имени Андрей и переодически будоражит сеть общими фото с любимым. По словам Королевы ночи, парочка сошлась еще в период самоизоляции на карантине, весной. Сама же Суперблондинка пока не слишком серьезно относится к выбору дочери и считает, что это всего лишь юношеское увлечение, поэтому бойфренда Маши пока в потенциальные зяти не записывает. Так, юная красотка поделилась свежими кадрами с любимым, на которых пара демонстрирует чувства и романтику.