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Зухвала красуня: 15-річна дочка Олі Полякової здивувала новим кольором волосся

Автор: Lite

Дочка Олі Полякової змінила стиль

Маша Полякова не так вже часто радує своїх фанатів свіжими знімками, зате якщо що постить, то вже по ділу: щоб надихнути стильним луком, запитати, як справи, чи просто показати новий стиль. Нещодавно Маша в своєму Instagram показала, що до холодів вона готова: дівчина позує в свитшоті з принтом, бейсболці під капюшоном і трендовому широкополом пальто, широкі штани і стильні кросівки доповнюють образ.

На цей раз Маша показала свій новий колір волосся - дочка Олі Полякової запостила в сворис знімок, на селфі у неї руде волосся, вона шле всім поцілунок і просить проголосувати, як фооловерам її преображення.

Дочка Олі Полякової Маша експериментує із зовнішністю (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

Нагадаємо, що старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша не приховує свого особистого життя, дівчина зустрічається з хлопцем по імені Андрій і періодично розбурхує мережа загальними фото з коханим. За словами Королеви ночі, парочка зійшлася ще в період самоізоляції на карантині, навесні. Сама ж Суперблондинка поки не надто серйозно ставиться до вибору дочки і вважає, що це всього лише юнацьке захоплення, тому бойфренда Маші поки потенційні зяті не записує. Так, юна красуня поділилася свіжими кадрами з коханою, на яких пара демонструє почуття і романтику.

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