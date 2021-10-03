Сафари, аборигены и водопад Виктория: Евгений Хмара рассказал о приключениях с женой в Замбии

По словам Евгения, впечатления от поездки остались невероятные.

"Мы жили на территории природного парка, где свободно ходили дикие животные. Было так удивительно, когда в метре от тебя гуляют жирафы, пасутся зебры, антилопы устраивают бои. Животные от нас не прятались, а воришки бабуины, за которыми глаз да глаз, постоянно хотели что-то стащить. Замбия – это сосуществование человека и животного мира рядом. Я рад, что перед октябрьским туром по городам Украины, который у меня начинается с 10 числа, у меня была возможность наполниться тут энергией и теперь я ее смогу передать зрителю через свою музыку", - поделился композитор.

Его жена Даша Ковтун осталась в восторге о сафари, где они увидели животных в естественной среде обитания и нетронутую природу.

"Мы ездили на сафари в Боцвана, в один из самих крупных парков, например, только слонов там обитает около 500. Впервые видела этих животных в естественных условиях, мы их застали на водопое. Впечатления не описываются ни какими словами, ты попадаешь в уголки абсолютно девственной природы. Смотришь на этих животных, которые тут хозяева, чувствуешь себя гостем. С одной стороны у меня в Замбии было острое ощущение благодарности за то, какая у нас планета, какие красоты и глубины можем созерцать. С другой, поездка в Африку, как-то дала еще большую ценность того, что мы имеем в Украине, словно еще больше дорожишь какими-то вещами", - призналась девушка.

Хмара согласен с любимой - особенно он впечатлился львами.

"Удивительно было наблюдать львов, которые лежат в метре от тебя, сытые, довольные, с кровью на морде после охоты и машину эти дикие существа не воспринимают даже как угрозу. Настолько они привыкли к ним. Они не пытаются напасть, уйти. Конечно если бы мы вышли из автомобиля, львы бы с нами церемониться не стали. Рейнджеры сразу предупредили, что нельзя кричать, высовывать руки из машины", - рассказал он.

В перерывах между выступлениями пара отправилась на знаменитый водопад Виктория. Там они решили завести новую традицию.

"Будучи на водопаде Виктория, мы решили ввести новую традицию в нашей семье. 5 лет назад Женя сделал мне предложение на Ниагарском водопаде, и вот спустя 5 лет мы на водопаде Виктория решили, что через 5 лет нам нужно попасть на самый высокий водопад Анхель в Южной Америке", - поделилась Дарья.

Евгений же поведал о съемках с дрона и отношении к ним местных.

"На водопад Виктория я взял с собой дрон, чтоб поснимать местную красоту. Но оказывается съемка тут возможна только при налички местной лицензии. Которой у меня конечно не было, но с ней, наверное, не было бы таких ярких приключений. Получается я запустил незаконно дрон, который засекли рейнджеры, они так и не поняли кто им управляет. Но с нами был гид, который захотел немного подзаработать и за свое молчание запросил 80 долларов. Еще интересный момент, цены в ресторане для европейцев просто космические, например зашли в кафе, заказал канапе и тебе выставляют за него счет 50 долларов. Они к нам относятся, как к миллионерам и главная задача нас "развести" на деньги. Такого я не видел нигде", - поделился пианист.

Побывала пара и в гостях у аборигенов.

"Незабываемые впечатления получили от общения с местными аборигенами, у нас с ними получилась интересная музыкальная импровизация. Начали джемить их африканские и наши музыканты, подпевать на разных языках слово "любовь" и получилась словно песня мантра – о любви. Это был интернациональный миг", - отметила Ковтун.

Евгений Хмара и Дарья Ковтун остались в восторге от путешествия в Замбию (фото: пресс-служба музыканта)

Также музыкант остался в восторге от звездного неба Африки.

"Для меня, как для любителя астрономии, я тут в восторге был от неба. Я первый раз в жизни в южном полушарии и тут совершенно другие звезды, другой млечный путь, по другой траектории идут планеты. Это конечно не сюрприз, но просто неожиданно, когда ты смотришь на небо и видишь все совершенно по-другому. Я тут впервые увидел южный крест наконец, созвездие, которое видно только в южном полушарии", - рассказал Евгений.