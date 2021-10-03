Сафарі, аборигени і водоспад Вікторія: Євген Хмара розповів про пригоди з дружиною в Замбії

За словами Євгена, враження від поїздки залишилися неймовірні.

"Ми жили на території природного парку, де вільно ходили дикі тварини. Було так дивно, коли в метрі від тебе гуляють жирафи, пасуться зебри, антилопи влаштовують бої. Тварини від нас не ховалися, а злодюжки бабуїни, за якими око та око, постійно хотіли щось поцупити. Замбія - це співіснування людини і тваринного світу поруч. Я радий, що перед жовтневим туром по містах України, який у мене починається з 10 числа, у мене була можливість наповнитися тут енергією і тепер я її зможу передати глядачеві через свою музику", - поділився композитор.

Його дружина Даша Ковтун залишилася в захваті від сафарі, де вони побачили тварин в природному середовищі існування і незайману природу.

"Ми їздили на сафарі в Боцвана, в один з найбільших парків, наприклад, тільки слонів там мешкає близько 500. Вперше бачила цих тварин в природних умовах, ми їх застали на водопої. Враження не описуються жодними словами, ти потрапляєш в куточки абсолютно незайманої природи. Дивишся на цих тварин, які тут господарі, відчуваєш себе гостем. З одного боку у мене в Замбії було гостре відчуття подяки за те, яка у нас планета, які краси і глибини можемо споглядати. З іншого, поїздка в Африку, якось дала ще більшу цінність того, що ми маємо в Україні, немов ще більше дорожиш якимись речами",- зізналася дівчина.

Хмара згоден з коханою - особливо він вразився левами.

"Дивно було спостерігати левів, які лежать в метрі від тебе, ситі, задоволені, з кров'ю на морді після полювання і машину ці дикі істоти не сприймають навіть як загрозу. Настільки вони звикли до них. Вони не намагаються напасти, піти. Звичайно якби ми вийшли з автомобіля, леви б з нами церемонитися не стали. Рейнджери відразу попередили, що не можна кричати, висовувати руки з машини", - розповів він.

У перервах між виступами пара вирушила на знаменитий водоспад Вікторія. Там вони вирішили завести нову традицію.

"Будучи на водоспаді Вікторія, ми вирішили ввести нову традицію в нашій родині. 5 років тому Женя зробив мені пропозицію на Ніагарському водоспаді, і ось через 5 років ми на водоспаді Вікторія вирішили, що через 5 років нам потрібно потрапити на найвищий водоспад Анхель в Південній Америці", - поділилася Дарина.

Євген же повідав про зйомки з дрона і ставлення до них місцевих.

"На водоспад Вікторія я взяв з собою дрон, щоб познімати місцеву красу. Але виявляється, зйомка тут можлива тільки при наявності місцевої ліцензії. Якої у мене звичайно не було, але з нею, напевно, не було б таких яскравих пригод. Виходить, я запустив незаконно дрон, який засікли рейнджери, вони так і не зрозуміли хто ним керує. Але з нами був гід, який захотів трохи підзаробити і за своє мовчання запросив 80 доларів. Ще цікавий момент, ціни в ресторані для європейців просто космічні, наприклад зайшли в кафе, замовив канапе і тобі виставляють за нього рахунок 50 доларів. Вони до нас ставляться, як до мільйонерів і головне завдання нас "розвести" на гроші. Такого я не бачив ніде", - поділився піаніст.

Побувала пара і в гостях у аборигенів.

"Незабутні враження отримали від спілкування з місцевими аборигенами, у нас з ними вийшла цікава музична імпровізація. Почали джемити їх африканські і наші музиканти, підспівувати на різних мовах слово "любов" і вийшла немов пісня мантра – про кохання. Це була інтернаціональна мить", - зазначила Ковтун.

Євген Хмара і Дар'я Ковтун залишилися в захваті від подорожі в Замбію (фото: прес-служба музиканта)

Також музикант залишився в захваті від зоряного неба Африки.

"Для мене, як для любителя астрономії, я тут в захваті був від неба. Я перший раз в житті в південній півкулі і тут зовсім інші зірки, інший Чумацький шлях, по іншій траєкторії йдуть планети. Це звичайно не сюрприз, але просто несподівано, коли ти дивишся на небо і бачиш все зовсім по-іншому. Я тут вперше побачив Південний Хрест нарешті, сузір'я, яке видно тільки в південній півкулі", - розповів Євген.