Сама нежность: скрывающая беременность Осадчая в свободном наряде покорила морским фотосетом

Катя Осадчая отправилась с рабочим визитом в Турцию поближе к морю и знаменитым курортам. Она решила совместить приятное с полезным и немного отдохнуть в перерывах между съемками, а заодно порадовать поклонников новыми фото. На снимках уже видно, что Катя сменила наряды по фигуре на платья свободного кроя. И это неспроста – поклонники успели рассмотреть, что ведущая беременна.
Новые фото телезвезды в Instagram только утвердили их во мнении.
Катя гуляет вдоль кромки моря в легком летнем натуральном платье свободного кроя, скрывающем ее округлившиеся формы. Открытые плечи, длинные рукава с манжетами-резинками придают образу романтичности и легкости.
"Кілька годин перед зйомками ... it is summer officially", – подписала солнечный кадр ведущая.
Катя прогулялась вдоль пляжа в Турции (фото: instagram.com.kosadcha)
Поклонники засыпали Катю комплиментами и не могли вновь не затронуть тему ее беременности.
В "сторис" Катя показала больше кадров с собой в главной роли. На видео, где она едет в автобусе со съемочной группой, четко видно значительно округлившийся животик.
Катя Осадчая выбирает свободные нряды и скрывает беременность (фото: instagram.com.kosadcha)
Свободные наряды, рюши, оборки, многослойность и другие детали одежды, призванные замаскировать округлившийся животик звезды, уже не могут скрыть интересное положение ведущей, ведь поклонники успели все рассмотреть.
Напомним, что ранее Катю Осадчую засекли на прогулке с заметно подросшим животиком.