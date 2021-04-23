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Сама нежность: скрывающая беременность Осадчая в свободном наряде покорила морским фотосетом

Автор: Lite

Катя Осадчая отправилась с рабочим визитом в Турцию поближе к морю и знаменитым курортам. Она решила совместить приятное с полезным и немного отдохнуть в перерывах между съемками, а заодно порадовать поклонников новыми фото. На снимках уже видно, что Катя сменила наряды по фигуре на платья свободного кроя. И это неспроста – поклонники успели рассмотреть, что ведущая беременна.

Новые фото телезвезды в Instagram только утвердили их во мнении.

Катя гуляет вдоль кромки моря в легком летнем натуральном платье свободного кроя, скрывающем ее округлившиеся формы. Открытые плечи, длинные рукава с манжетами-резинками придают образу романтичности и легкости.

"Кілька годин перед зйомками ... it is summer officially", – подписала солнечный кадр ведущая.

Катя прогулялась вдоль пляжа в Турции (фото: instagram.com.kosadcha)

Поклонники засыпали Катю комплиментами и не могли вновь не затронуть тему ее беременности.

  • Катюша вновь ждет ребенка
  • Катя нежность
  • Шикарно
  • Красиво, и платье, и море, и Вы, Катя!
  • Катюша, вы прекрасны. Надо отвлечься хоть немного от всего и помечтать

В "сторис" Катя показала больше кадров с собой в главной роли. На видео, где она едет в автобусе со съемочной группой, четко видно значительно округлившийся животик.

Катя Осадчая выбирает свободные нряды и скрывает беременность (фото: instagram.com.kosadcha)

Свободные наряды, рюши, оборки, многослойность и другие детали одежды, призванные замаскировать округлившийся животик звезды, уже не могут скрыть интересное положение ведущей, ведь поклонники успели все рассмотреть.

Напомним, что ранее Катю Осадчую засекли на прогулке с заметно подросшим животиком.

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Новости Украины Катя Осадчая
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