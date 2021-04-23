Сама ніжність: ймовірно вагітна Осадча у вільному вбранні підкорила морським фотосетом

Катя Осадча вирушила з робочим візитом до Туреччини ближче до моря і знаменитим курортам. Вона вирішила поєднати приємне з корисним і трохи відпочити в перервах між зйомками, а заодно порадувати шанувальників новими фото. На знімках вже видно, що Катя змінила вбрання по фігурі на сукні вільного крою. І це неспроста - шанувальники встигли розглянути, що ведуча вагітна.
Нові фото телезірки в Instagram тільки затвердили в цій думці.
Катя гуляє уздовж кромки моря в легкому літньому натуральному платті вільного крою, що приховує її округлі форми. Відкриті плечі, довгі рукави з манжетами-резинками надають образу романтичності і легкості.
"Кілька годин перед зйомками ... it is summer officially", - підписала сонячний кадр ведуча.
Катя прогулялася вздовж пляжу в Туреччині (фото: instagram. com. kosadcha)
Шанувальники засипали Катю компліментами і не могли знову не торкнутися теми її вагітності.
У "сторіс" Катя показала більше кадрів з собою в головній ролі. На відео, де вона їде в автобусі зі знімальною групою, чітко видно вже кругленький животик.
Катя Осадча вибирає вільні нряди і приховує вагітність (фото: instagram. com. kosadcha)
Вільні вбрання, рюші, оборки, багатошаровість і інші деталі одягу, покликані замаскувати кругленький животик зірки, але вже не можуть приховати цікаве положення ведучої, адже шанувальники встигли все розгледіти.
Нагадаємо, що раніше Катю Осадчу засікли на прогулянці з помітно підрослим животиком.