Сама нежность: Тина Кароль в платье с откровенным декольте восхитила фанатов красотой

Украинская певица Тина Кароль - само вдохновение для ее многочисленных фанатов. Недавно певицу отлили из воска - она стала скульптурой.

На статуэтке певица сидит с томным выражением лица, подогнув одну ногу. По признанию создателей, потребовалось более 700 часов работы художников, дизайнеров, скульпторов и мастеров по заливке, чтобы получился финальный вариант.

А на этот раз Тина восхитила фанатов своим фото: певица позирует в платье с откровенным декольте, волосы рассыпаны по плечам, нежный макияж в пастельных тонах отлично подчеркивает весь вайб снимка.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol/)

Поклонников по-настоящему восхитил образ певицы, они написали, что Тина сама по себе - произведение искусства, но этот снимок наполнен эстетикой и передает даже энергетику Кароль.

Никогда не встречала людей, которые могут передавать свою энергетику через экран. Спасибо

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