Сама опасность: Надя Дорофеева в дерзком аутфите "навела суету" в сети

Она позирует у машины в кожаной черной косухе-оверсайз, прямых светлых джинсах, зеленой футболке, черных удобных кроксах, глаза певица спрятала за солнечными очками трендовой формы.Она играет ключами от авто в руке.

"Решаю вопросы. Навожу суету", - с юмором подписала свой серьезный кадр артистка. "Пфффф. Мощно", - отреагировал на пост жены Владимир.

Надя поделилась дерзким фото(фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники на ура восприняли новый кадр с Надей в главной роли и оставили для нее послания под постом.

Крутая

Босс

Сама опасность

Красивая

Нереальная

Местный суетолог

Ля какая красотка

Ровная девчуля

Молодчага

Судя по "сторис" Нади и Вовы, пара держит путь из Ивано-Франковской области домой. Артист показал спящую на пассажирском сидении жену, которая, по его словам, обещала периодически местами и вести иномарку, а также поддерживать разговор, но внезапно крепко уснула.