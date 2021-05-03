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Сама опасность: Надя Дорофеева в дерзком аутфите "навела суету" в сети

Автор: Lite

Надя Дорофеева сдержала свое обещание, данное победителю проекта "Голос країни 2021" и ее подопечному Сергею Лазановскому, и приехала к нему на малую родину – в село Попельники. Компанию звездной жене составил ее не менее известный муж Владимир Дантес. Артисты встретились с Сергеем и его родней и вместе отпраздновали Пасху. Теперь же звездное семейство держит путь домой. Надя не удержалась и решила показать свой дерзкий дорожный лук.

На страничке певицы в Instagram появилось фото Нади у авто в трендовом аутфите.

Она позирует у машины в кожаной черной косухе-оверсайз, прямых светлых джинсах, зеленой футболке, черных удобных кроксах, глаза певица спрятала за солнечными очками трендовой формы.Она играет ключами от авто в руке.

"Решаю вопросы. Навожу суету", - с юмором подписала свой серьезный кадр артистка. "Пфффф. Мощно", - отреагировал на пост жены Владимир.

Надя поделилась дерзким фото(фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники на ура восприняли новый кадр с Надей в главной роли и оставили для нее послания под постом.

  • Крутая
  • Босс
  • Сама опасность
  • Красивая
  • Нереальная
  • Местный суетолог
  • Ля какая красотка
  • Ровная девчуля
  • Молодчага

Судя по "сторис" Нади и Вовы, пара держит путь из Ивано-Франковской области домой. Артист показал спящую на пассажирском сидении жену, которая, по его словам, обещала периодически местами и вести иномарку, а также поддерживать разговор, но внезапно крепко уснула.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева вызвала фурор домашним фото в топе и лосинах. Поклонники восхищались стройностью звезды и ее бесконечными ноги.

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Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес