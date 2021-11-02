Самая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взгляд

Автор: RBC.UA

Дипику Падуконе называют королевой Болливуда, в популярности с ней может соперничать разве что Приянка Чопра. Настоящий успех пришел к ней после участия в фильме "Три икса: Мировое господство". Актриса буквально проснулась знаменитой на весь мир, который не желал терять ее из поля зрения ни на минуту

Сегодня на индийскую красавицу в Instagram подписано в сети около 62 млн пользователей.

И это несмотря на то, что большинство снимков, включая фото со своей роскошной свадьбы с Ранвиром Сингхом, она удалила. "Обнулившись", актриса начала новую главу жизни, но осталась такой же очаровательной. Убедитесь сами! Дипика Падуконе (фото: instagram.com/deepikapadukone)