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Самая горячая звезда Болливуда прямо сейчас на ярких фото, от которых трудно отвести взгляд

Автор: RBC.UA

Дипику Падуконе называют королевой Болливуда, в популярности с ней может соперничать разве что Приянка Чопра. Настоящий успех пришел к ней после участия в фильме "Три икса: Мировое господство". Актриса буквально проснулась знаменитой на весь мир, который не желал терять ее из поля зрения ни на минуту

Сегодня на индийскую красавицу в Instagram подписано в сети около 62 млн пользователей.

И это несмотря на то, что большинство снимков, включая фото со своей роскошной свадьбы с Ранвиром Сингхом, она удалила. "Обнулившись", актриса начала новую главу жизни, но осталась такой же очаровательной. Убедитесь сами!

Дипика Падуконе (фото: instagram.com/deepikapadukone)

Также ранее Роузи Хантингтон-Уайтли заинтриговала внушительным животиком. Пользователи сети уверены, что у нее будут близнецы от Джейсона Стетхэма.

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