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Найгарячіша зірка Боллівуду прямо зараз на яскравих фото, від яких важко відвести погляд

Автор: RBC.UA

Діпіку Падуконе називають Королевою Боллівуду, в популярності з нею може змагатися хіба що Пріянка Чопра. Справжній успіх прийшов до неї після участі у фільмі "Три ікси: світове панування". Актриса буквально прокинулася знаменитою на весь світ, який не бажав втрачати її з поля зору ні на хвилину

Сьогодні на індійську красуню в Instagram підписано в мережі близько 62 млн користувачів.

І це незважаючи на те, що більшість знімків, включаючи фото зі свого розкішного весілля з Ранвіром Сінгхом, вона видалила. "Обнулившись", актриса почала нову главу життя, але залишилася такою ж чарівною. Переконайтеся самі!

Діпіка Падуконе (фото: instagram.com/deepikapadukone)

Також раніше Роузі Хантінгтон-Уайтлі заінтригувала значним животиком. Користувачі мережі впевнені, що у неї будуть близнюки від Джейсона Стетхема.

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