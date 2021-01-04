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Самая красивая женщина в мире: 54-летняя Сальма Хайек покорила аппетитными формами в бикини

Автор: Lite

Сальма Хайек отправилась отмечать Новый год к океану. А поскольку 54-летняя знаменитость любит показывать свое тело в откровенных нарядах, то решила устроить фанатам жаркие деньки. Актриса показала уже несколько пляжных фото, где позирует полуобнаженной. А теперь добавила новое, на котором продемонстрировала свои формы крупным планом.

Звезда покорила сеть новым фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма примерила откровенное бикини коричнево-оранжевого цвета с завязками на бедрах. Образ она дополнила длинной золотой цепочкой, чокером, серьгами в виде ракушек, а также солнцезащитными очками в оправе с анималистическим принтом. Наряд отлично подчеркнул по-прежнему стройное тело знаменитости, а также ее аппетитные формы.

"Самая красивая женщина в этом мире", "Я не знаю, становитесь ли вы лучше в фотографировании или кто-то сделал снимок для вас, но это отличная фотография. Какой отличный способ начать 2021 год", "Вневременная", "Лучшая", "Вау", "Нереальная", - принялись писать звезде фанаты.

Напомним, накануне праздников Сальма Хайек сделала важное заявление.

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