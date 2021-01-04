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Найкрасивіша жінка в світі: 54-річна Сальма Хайєк підкорила апетитними формами в бікіні

Автор: Lite

Сальма Хайєк вирушила відзначати Новий рік до океану. А оскільки 54-річна знаменитість любить показувати своє тіло у відвертих вбраннях, то вирішила влаштувати фанатам спекотні дні. Акторка показала вже кілька пляжних фото, де позує напівоголеною. А тепер додала нове, на якому продемонструвала свої форми крупним планом.

Зірка підкорила мережу новим фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма приміряла відверте бікіні коричнево-оранжевого кольору з зав'язками на стегнах. Образ вона доповнила довгим золотим ланцюжком, чокером, сережками у вигляді черепашок, а також сонцезахисними окулярами в оправі з анімалістичним принтом. Вбрання відмінно підкреслило як і раніше струнке тіло знаменитості, а також її апетитні форми.

"Найкрасивіша жінка в світі", "Я не знаю, чи стаєте ви краще у фотографуванні або хтось зробив знімок для вас, але це чудова фотографія. Який відмінний спосіб почати 2021 рік", "Позачасова", "Найкраща", "Вау", "Нереальна", - заходилися писати зірці фанати.

Нагадаємо, напередодні свят Сальма Хайєк зробила важливу заяву.

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