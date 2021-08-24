Само совершенство: Вера Брежнева подразнила пикантным видео топлес в душе

39-летняя экс-солистка "ВИА Гры" и супруга Константина Меладзе Вера Брежнева ошеломила поклонников пикантным видео, в котором появилась топлес.
Откровенный видеоролик певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Вера решила начать день с водных процедур и показала, как принимает душ на улице, при этом из одежды на ней одни лишь белые плавки. Ролик снят в замедленной съемке и, вероятно, его автором выступил супруг певицы, с которым она отдыхала в Греции.
При этом звезда позировала спиной к камере, демонстрируя стройное и подтянутое тело.
"18+. Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", - написала Брежнева.
Фолловеры не могли оторвать взгляд от соблазнительных кадров и попросили Веру почаще их радовать подобными видео.
Напомним, ранее Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю.