Сама досконалість: Віра Брежнєва подражнила пікантним відео топлес в душі

39-річна екс-солістка "ВІА Гри" і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва приголомшила шанувальників пікантним відео, в якому з'явилася топлес.
Відвертий відеоролик співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Віра вирішила почати день з водних процедур і показала, як приймає душ на вулиці, при цьому з одягу на ній одні лише білі плавки. Ролик знятий в сповільненій зйомці і, ймовірно, його автором виступив чоловік співачки, з яким вона відпочивала в Греції.
При цьому зірка позувала спиною до камери, демонструючи струнке і підтягнуте тіло.
"18+. Водні процедури. Вирішила почати цей тиждень так", - написала Брежнєва.
Фолловери не могли відірвати погляд від спокусливих кадрів і попросили Віру частіше їх радувати подібними відео.
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами у лавандовому раю.