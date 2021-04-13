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Самые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенца

Новина українською → США, Вторник 13 апреля 2021 14:28
Самые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенца Бренда Сонг (фото: instagram.com/brendasong)
Автор: Lite

Сегодня Маколей Калкин - главный герой светских хроник. Исполнитель роли забытого мальчика в уже культовом новогоднем фильме "Один дома" впервые стал отцом. Радостное событие случилось ранее - еще 5-го апреля, но только на днях счастливые родители обнародовали эту новость.

Пока что родители не показали миру малыша, но в блоге Instagram молодой мамы есть чем полюбоваться! Мы собрали яркие образы девушки, которые она с удовольствием выкладывает для фанатов.

Первенца популярному актеру родила его возлюбленная, 33-летняя актриса Бренда Сонг. Пара познакомилась в Таиланде на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде" еще в 2017 году и тогда же начала встречаться. В интервью Калкин признавался, что сразу хотел создать семью с Брендой, а Сонг парировала, что никогда еще не была счастлива, как рядом со своим мужчиной.

Бренда, к слову, уже успела прославиться не меньше своего партнера. На счету девушки масса успешных фильмов. На страницу Сонг в сети Instagram подписано около 2 миллионов человек. Помимо кинокарьеры, красавица снимается для многих брендов в качестве модели, блистает в глянцевых журналах и других проектах. Любуемся самыми яркими фото молодой мамы!

Самые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаСамые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенцаБренда Сонг (фото: instagram.com/brendasong)

Напомним, еще одна молодая мамочка - Эмили Ратаковски, которая недавно родила, уже вернулась в свою привычную идеальную форму.

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