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Самые яркие фото жены Маколея Калкина, которая родила ему первенца

Автор: Lite

Сегодня Маколей Калкин - главный герой светских хроник. Исполнитель роли забытого мальчика в уже культовом новогоднем фильме "Один дома" впервые стал отцом. Радостное событие случилось ранее - еще 5-го апреля, но только на днях счастливые родители обнародовали эту новость.

Пока что родители не показали миру малыша, но в блоге Instagram молодой мамы есть чем полюбоваться! Мы собрали яркие образы девушки, которые она с удовольствием выкладывает для фанатов.

Первенца популярному актеру родила его возлюбленная, 33-летняя актриса Бренда Сонг. Пара познакомилась в Таиланде на съемках фильма "Мальчишник в Таиланде" еще в 2017 году и тогда же начала встречаться. В интервью Калкин признавался, что сразу хотел создать семью с Брендой, а Сонг парировала, что никогда еще не была счастлива, как рядом со своим мужчиной.

Бренда, к слову, уже успела прославиться не меньше своего партнера. На счету девушки масса успешных фильмов. На страницу Сонг в сети Instagram подписано около 2 миллионов человек. Помимо кинокарьеры, красавица снимается для многих брендов в качестве модели, блистает в глянцевых журналах и других проектах. Любуемся самыми яркими фото молодой мамы!

Бренда Сонг (фото: instagram.com/brendasong)

Напомним, еще одна молодая мамочка - Эмили Ратаковски, которая недавно родила, уже вернулась в свою привычную идеальную форму.

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