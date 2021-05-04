Санта Димопулос разоткровенничалась о ревности и разнице в возрасте с мужем

Супруг артистки старше ее на 18 лет, однако она видит в этом только плюсы.

"У меня эта разница чувствуется только в положительном ключе. Когда твой мужчина старше тебя, во-первых, ты должна интеллектуально гораздо быстрее развиваться. Он учит своей мудрости, потому что он уже прошел интересную и насыщенную жизнь, и этим опытом он делится. Главное, чему он меня научил - не быть категоричной в каких-то вопросах. Да, у меня есть стержень и свои какие-то принципы по жизни, но он научил меня, что можно менять свою точку зрения и что нужно постоянно смотреть на мир шире. Я человек крайностей, а с ним мне стало комфортно и спокойно. Он научил меня размеренной жизни, получать удовольствие от простых вещей и за это я ему безумно благодарна", - поделилась Санта.

Она рассказала, что по телефону узнает о том, что другие женщины обращали внимание на ее 51-летнего мужа. Она же полностью доверяет избраннику.



"Мы с ним очень сильно связаны. Мы друг друга чувствуем. Я понимаю четко, что если что-то будет по-настоящему где-то не так... Он вообще кремень. Он проходит мимо, на него смотрят женщины, а он даже не обращает внимания – и мне звонят и об этом говорят", – поведала Димопулос.



Санта и Игорь с дочерью Софией (фото: instagram.com/santadimopulos)

По словам певицы, ее возмущает, если другие женщины пытаются оставить ее супругу свой номер телефона.



"Я когда видела, что ему просто вот так суют номера телефонов – я для себя вообще не понимаю, как женщина может занятому мужчине принести свой номер телефона. Такие моменты выводили, сейчас они меня веселят. Я просто по-другому внутренне себя ощущаю. Я уже не девочка, знаешь, как спичка-истеричка. Я спокойна", – призналась Санта.



Отвечая на вопрос, ревнует ли ее муж, она отметила, что тот если и ревнует, то не показывает.

Санта Димопулос рассказала об отношениях с мужем (видео: Youtube)

Напомним, Димопулос вышла замуж за состоятельного киевского предпринимателя Игоря Кучеренко, владельца сети спортивных клубов и совладельца крупной строительной фирмы, осенью 2015 года. Летом 2019 года стало известно о беременности артистки, а в сентябре исполнительница подарила мужу дочь Софию. Кроме того, у Кучеренко есть трое детей от предыдущих отношений, а у Санты - сын Даниэль от брака с Андреем Джеджулой.