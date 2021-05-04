Санта Дімопулос розговорилася про ревнощі і різницю у віці з чоловіком

Чоловік артистки старший за неї на 18 років, проте вона бачить в цьому тільки плюси.

"У мене ця різниця відчувається тільки в позитивному ключі. Коли твій чоловік старший за тебе, по-перше, ти повинна інтелектуально набагато швидше розвиватися. Він вчить своєї мудрості, тому що він вже пройшов цікаве і насичене життя, і цим досвідом він ділиться. Головне, чому він мене навчив - не бути категоричною в якихось питаннях. Так, у мене є стрижень і свої якісь принципи по життю, але він навчив мене, що можна змінювати свою точку зору і що потрібно постійно дивитися на світ ширше. Я людина крайнощів, а з ним мені стало комфортно і спокійно. Він навчив мене розміреного життя, отримувати задоволення від простих речей і за це я йому шалено вдячна", - поділилася Санта.

Вона розповіла, що по телефону дізнається про те, що інші жінки звертали увагу на її 51-річного чоловіка. Вона ж повністю довіряє обранцеві.



"Ми з ним дуже сильно пов'язані. Ми один одного відчуваємо. Я розумію чітко, що якщо щось буде по-справжньому десь не так... Він взагалі кремень. Він проходить повз, на нього дивляться жінки, а він навіть не звертає уваги – і мені дзвонять і про це говорять", – повідала Дімопулос.



Санта та ігор з дочкою Софією (фото: instagram.com/santadimopulos)

За словами співачки, її обурює, якщо інші жінки намагаються залишити її чоловікові свій номер телефону.



"Я коли бачила, що йому просто ось так пхають номери телефонів – я для себе взагалі не розумію, як жінка може зайнятому чоловікові принести свій номер телефону. Такі моменти виводили, зараз вони мене веселять. Я просто по-іншому внутрішньо себе відчуваю. Я вже не дівчинка, знаєш, як сірник-істеричка. Я спокійна", - зізналася Санта.



Відповідаючи на питання, чи ревнує її чоловік, вона зазначила, що той якщо і ревнує, то не показує.

Санта Дімопулос розповіла про стосунки з чоловіком (відео: Youtube)

Нагадаємо, Дімопулос вийшла заміж за заможного київського підприємця Ігоря Кучеренка, власника мережі спортивних клубів і співвласника великої будівельної фірми, восени 2015 року. Влітку 2019 року стало відомо про вагітність артистки, а у вересні виконавиця подарувала чоловікові дочку Софію. Крім того, у Кучеренка є троє дітей від попередніх стосунків, а у Санти - син Даніель від шлюбу з Андрієм Джеджулою.