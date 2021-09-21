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Бизнес-вумен и секси-мама: горячие фото скандальной блогерши Саши Бо

Автор: Артем Горовенко

Саша Бо (Саша Пустовит) - известный блогер и инфлюенсер, которая привыкла к публичности. А потому на странице девушки соцсетях всегда найдется жаркий контент.

Предлагаем полюбоваться самыми красивыми фото 26-летней красавицы из Ивано-Франковска, которыми она щедро делится с фанатами в своем Instagram.

Кто такая Саша Бо?

26-летняя Саша Бо сегодня на слуху. Девушка открыто рассказала о муже-абьюзере и разводе, дав откровенное интервью Маше Ефросининой. Вскоре, кстати, свое мнение по этому поводу высказал и ее экс-возлюбленный Игорь Пустовит.

И пока общественность разбирается, кто в паре прав, а кто виноват, сама Саша, у которой сейчас 1,9 млн подписчиков в Instagram, поставила точку в этой истории, пообещав больше не касаться этой темы.

Девушка вновь занялась личными делами, воспитанием детей и продвижением блога с помощью сториз и эффектных луков. Мы собрали самые яркие фото Саши, которые сделали ее знаменитой и узнаваемой.

Саша Пустовит на страстных снимках (фото: instagram.com/sashaabo)

Ранее мы писали, что Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионером.

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