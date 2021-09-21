Бізнес-вумен і сексі-мама: гарячі фото скандальної блогерки Саші Бо

Саша бо (Саша Пустовіт) - відомий блогер і інфлюенсер, яка звикла до публічності. А тому на сторінці дівчини завжди знайдеться жаркий контент.
Пропонуємо помилуватися найкрасивішими фото 26-річної красуні з Івано-Франківська, якими вона щедро ділиться з фанатами у своєму Instagram.
26-річна Саша Бо сьогодні на слуху. Дівчина відкрито розповіла про чоловіка-абьюзера і розлучення, давши відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній. Незабаром, до слова, свою думку з цього приводу висловив і її екс-коханий Ігор Пустовіт.
І поки громадськість розбирається, хто в парі правий, а хто винен, сама Саша, у якої зараз 1,9 млн підписників в Instagram, поставила крапку в цій історії, пообіцявши більше не торкатися цієї теми.
Дівчина знову зайнялася особистими справами, вихованням дітей і просуванням блогу за допомогою сторіз і ефектних луків. Ми зібрали найяскравіші фото Саші, які зробили її знаменитою і впізнаваною.
Саша Пустовіт на пристрасних знімках (фото: instagram.com/sashaabo)
Раніше ми писали, що Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонером.