UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сбылась мечта: Леся Никитюк показала, как "охотилась" на трюфели в Тоскане

Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк отправилась отдохнуть в Италию, в живописный регион Тоскана. Во Флоренции ее встретила подруга и по совместительству местный гид и показала украинской ведущей лучшие места города. После чего Леди Ле занялась тем, о чем давно мечтала - устроила "охоту" на трюфели.

Эффектными фото своего приключения знаменитость поделилась в Instagram.

На поиски редкого деликатесного гриба ведущая отправилась в том же наряде, что и гуляла по городу. Так, Леся выбрала черные лосины и облегающую водолазку, которые дополнила клетчатым красно-черным пальто, лакированными черными ботинками и оригинальной шляпой-панамой в черно-зеленую клетку.

Никитюк позировала вместе со специально обученной собакой, которая помогла ей искать трюфели.

А на следующем фото похвасталась весьма крупным найденным грибом, а также показала их проводника-егеря.

"Друзі привіт!!! Нарешті я прилетіла на славнозвісну "Охоту на білий трюфель". Це була моя мрія!!! Я як справжня леді з манікюром, колупалась в Тосканській землі разом з псами і подивіться, що ми нарили… " - написала счастливая теледива.

В сторис звезда отметила, что 1 килограмм белого трюфеля стоит 4000 евро и пошутила, что отправилась в Тоскану "на заработки".

Леся Никитюк показала яркие фото с охоты на трюфели в Италии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети порадовались за Лесю и оценили ее успехи в комментариях.

  • Очень красиво
  • Главное, что отлично провели время, а маникюр то дело поправимое
  • На третьому фото помітно як Леся міцно обіймала собачку, зляканий
  • Який погляд у пса
  • Рафик бы тоже не отказался от таких поисков сокровищ!
  • "Мисливиця за трюфелями" шикарна
  • Леся як завжди, вогонь
  • Класне "полювання", а з таким милим песиком, впевнена, що воно стало взагалі ідеальним. Чудово, коли мрія здійснюється
  • Какой славный пёсик
  • Леся красуня!
  • Классная шляпа

Ранее Леся Никитюк завела сеть игривыми фото в атласном халате - ведущую сравнили с девушкой Бонда.

Читайте LITE в Google News
Леся Никитюк